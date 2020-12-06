В субботу, 5 декабря, Барселона сыграла с Кадисом в рамках 12-го тура Ла Лиги. Каталонцы неожиданно уступили на выезде.

Кадис – Барселона 2:1

Голы: Хименес, 8, Негредо, 63, Алькала, 57 (авт.)

Неожиданное начало

В этой встрече явным фаворитом были именно гости из Каталонии. Правда, ни игра Барселоны, ни Реала не похожа сама на себя. Лидеры Ла Лиги находятся в какой-то глубокой яме, пишет 24 канал.

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Перед матчем Кадис неожиданно располагался выше в турнирной таблице – 5 место, а гости – 7. Именно такое расположение подтвердилось и в начале встречи.

Уже на 8-й минуте хозяева неожиданно для всех открыли счет. Хименес подобрал мяч в штрафной соперников и без колебаний прошил сетку ворот – 1:0. Такого начала точно не ожидали футболисты Барселоны.

Далее гости начали безжалостно штурмовать ворота Кадиса. Коутинью подхватил ювелирный пас в штрафной и отправил мяч над перекладиной ворот

Бретвейт взял на себя ответственность пробить по воротам – голкипер справился с этим ударом.

Месси подошел к мячу, чтобы исполнить штрафной – удар был направлен именно туда, где стоял вратарь.

Первая часть игры завершилась минимальной победой Кадиса 1:0.

Забивали только хозяева

Алькала хотел перехватить опасную передачу на соперника, но случайно перевел мяч в собственные ворота – 1:1.

Кадис очень быстро вышел вперед в счете. Негредо воспользовался плохой игрой Барселоны в защите, вышел один на один с голкипером и хладнокровно тер Штегена – 2:1.

Далее снова атаковали исключительно гости. Дест получил блестящий пас и упустил прекрасную возможность забить.

Аргентинец Месси принял пас-конфетку и издалека мощно пробил в девятку, но голкипер был готов к такому удару.

Опять активный Месси повел команду вперед. Нападающий подхватил мяч и мастерски пробил низом по центру ворот. Но вратарь выдал невероятный сейв.

Финальный свисток судьи зафиксировал счет встречи – 2:1 в пользу Кадиса.

Для каталонцев это поражение стало уже четвертой в 10-ти матчах в Ла Лиге. Этот старт Барселоны стал худшим за последние 33 года. Они за 10 туров получили только 14 пунктов.

Еще одна неприятность. Барселона впервые с 1991 года проиграла Кадиса.

Кадис – Барселона видеообзор