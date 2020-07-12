"Тоттенхэм" примет лондонский "Арсенал" в рамках 35 тура АПЛ. Посмотреть поединок, который 12 июля состоится в Лондоне, можно онлайн на сайте Спорт 24.

Поединок "Тоттенхэм" – "Арсенал" состоится 12 июня, сообщает 24 канал. Начало центрального матча 35 тура АПЛ в 18:30.

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"Тоттенхэм" – "Арсенал" где смотреть

Трансляцию матча "Тоттенхэм" – "Арсенал" проведет телеканал Setanta. Просмотр игры доступен для всех пользователей с "Оптимальной" и "Максимальной" подпиской от Megogo.

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"Тоттенхэм" – "Арсенал" онлайн-трансляция

Важность поединка

"Тоттенхэм" "дышит в спину" лондонцам. В активе команды Артеты 50 пунктов и восьмая позиция. Гости встречи же располагаются на девятой позиции в таблице с 49 очками.

Победа даст возможность "шпорам" опередить лондонскую команду на два пункта. И в случае проигрыша "Шеффилд" команда Моуринью сможет выйти на седьмую позицию.

"Арсенал" же отпраздновав победу в матче сможет обойти сразу двух соперников и выйти в зону Лиги Европы. Но при условии, если "Шеффилд" и "Вулверхэмптон" терпят поражения.

Поэтому болельщиков ждет принципиальное противостояние. Победа в матче даст возможность командам побороться за место, чтобы сыграть в Лиге Европы.