В воскресенье, 12 июля, "Тоттенхэм" и "Арсенал" сыграют в 35 туре АПЛ. Болельщики этот матч могут пересмотреть по телевидению, а также онлайн.

Поединок "Тоттенхэм" – "Манчестер Юнайтед" состоится в воскресенье, 12 июля. Начало игры в 18:40, сообщает 24 канал.

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Где смотреть игру

Матчи чемпионата Англии в Украину транслирует канал Setanta Sport. Он доступен на ОТТ-сервисам: Megogo, Sweet TV, Divan TV и Oll.tv. Однако на каждом из этих сайтов доступ к трансляции платный и требует регистрации.

О включении Setanta Sports в свои пакеты сообщили такие провайдеры: "Терра-Телеком" (Киевская область), "Инфомир" (Одесса), "ЛокалНет" (Киев), "Копейка" (Львов) и "Бриз" (Одесса).

Также канал доступен и для пользователей Xtra TV. Канал доступен всем пользователям сервиса Ланет.TV.