Тоттенхем – Арсенал: онлайн-трансляція топ-матчу АПЛ
"Тоттенхем" прийме лондонський "Арсенал" у рамках 35 туру АПЛ. Переглянути поєдинок, який 12 липня відбудеться у Лондоні, можна онлайн на сайті Спорт 24.
Поєдинок "Тоттенхем" – "Арсенал" відбудеться 12 червня, повідомляє 24 канал. Початок центрального матчу 35 туру АПЛ о 18:30.
До теми: Тоттенхем – Арсенал: де дивитися матч АПЛ
"Тоттенхем" – "Арсенал" де дивитися
Трансляцію матчу "Тоттенхем" – "Арсенал" проведе телеканал Setanta. Перегляд гри доступний для всіх користувачів з "Оптимальною" та "Максимальної" підпискою від Megogo.
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Також канал Setanta доступний на платформі oll.tv. Для цього необхідно мати підписку на пакет xtra sport oll inclusive.
"Тоттенхем" – "Арсенал" онлайн-трансляція
Важливість поєдинку
"Тоттенхем" "дихає у спину" лондонцям. У активі команди Артети 50 пунктів та восьма позиція. Гості зустрічі ж розташовуються дев'ятій позиції у таблиці із 49 очками.
Перемога дасть можливість "шпорам" випередити лондонську команду на два пункти. І у разі програшу "Шеффілду" команда Моурінью зможе вийти на сьому позицію.
"Арсенал" же святкувавши перемогу у матчі зможе обійти одразу двох суперників та вийти у зону Ліги Європи. Але за умови, якщо "Шеффілд" та "Вулверхемптон" зазнають поразок.
Тож на вболівальників футболу чекає принципове протистояння. Звитяга у матчі дасть можливість командам поборотись за місце, щоб зіграти у Лізі Європи.