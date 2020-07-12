"Тоттенхем" прийме лондонський "Арсенал" у рамках 35 туру АПЛ. Переглянути поєдинок, який 12 липня відбудеться у Лондоні, можна онлайн на сайті Спорт 24.

Поєдинок "Тоттенхем" – "Арсенал" відбудеться 12 червня, повідомляє 24 канал. Початок центрального матчу 35 туру АПЛ о 18:30.

До теми: Тоттенхем – Арсенал: де дивитися матч АПЛ

"Тоттенхем" – "Арсенал" де дивитися

Трансляцію матчу "Тоттенхем" – "Арсенал" проведе телеканал Setanta. Перегляд гри доступний для всіх користувачів з "Оптимальною" та "Максимальної" підпискою від Megogo.

Для нових користувачів доступна акція "Перший місяць за 1 грн", якою вони можуть скористатися, не залишаючи сайт Спорт24.

Також канал Setanta доступний на платформі oll.tv. Для цього необхідно мати підписку на пакет xtra sport oll inclusive.

"Тоттенхем" – "Арсенал" онлайн-трансляція

Важливість поєдинку

"Тоттенхем" "дихає у спину" лондонцям. У активі команди Артети 50 пунктів та восьма позиція. Гості зустрічі ж розташовуються дев'ятій позиції у таблиці із 49 очками.

Перемога дасть можливість "шпорам" випередити лондонську команду на два пункти. І у разі програшу "Шеффілду" команда Моурінью зможе вийти на сьому позицію.

"Арсенал" же святкувавши перемогу у матчі зможе обійти одразу двох суперників та вийти у зону Ліги Європи. Але за умови, якщо "Шеффілд" та "Вулверхемптон" зазнають поразок.

Тож на вболівальників футболу чекає принципове протистояння. Звитяга у матчі дасть можливість командам поборотись за місце, щоб зіграти у Лізі Європи.