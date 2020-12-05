В воскресенье, 6 декабря, в АПЛ состоится принципиальное дерби северного Лондона – в гости к Тоттенхэма приедет Арсенал. Посмотреть матч можно будет и в Украине.

Единственным официальным транслятором АПЛ в Украине Setanta Sport. Именно они и покажут матч Тоттенхэм – Арсенал. Начало трансляции на канале в 18:25.

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Канал Setanta Sport доступен в большинстве видеосервисов в Украине. Среди них Megogo, Oll.tv, Divan.tv или sweet.tv. И доступ к трансляции на каждом из этих сервисов платный и требует регистрации.

Например, на Megogo можно оформить подписку "Оптимальная" за 99 гривен в месяц. Туда входят 260 каналов. Значительно большее количество дополнительных услуг можно получить с подпиской "Максимальная", которая обойдется в 197 гривен в месяц.

На Oll.tv самой дешевой подпиской, где есть канал Setanta Sport, является xtra sport. Она стоит 139 гривен в месяц, и туда входят только спортивные каналы. В тарифе xtra sport oll inclusive за 189 гривен в месяц – значительно больше каналов.