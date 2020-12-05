У неділю, 6 грудня, в АПЛ відбудеться принципове дербі північного Лондона – в гості до Тоттенхема завітає Арсенал. Переглянути матч можна буде і в Україні.

Єдиним офіційним транслятором АПЛ в Україні є Setanta Sport. Саме вони й покажуть матч Тоттенхем – Арсенал. Початок трансляції на каналі о 18:25.

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Канал Setanta Sport доступний у більшості відеосервісів в Україні. Серед них Megogo, Oll.tv, Divan.tv чи sweet.tv. Та доступ до трансляції на кожному з цих сервісів платний та вимагає реєстрації.

Для прикладу, на Megogo можна оформити підписку "Оптимальна" за 99 гривень на місяць. Туди входять 260 каналів. Значно більшу кількість додаткових послуг можна отримати з підпискою "Максимальна", яка обійдеться в 197 гривень на місяць.

На Oll.tv найдешевша підписка, де є канал Setanta Sport, є xtra sport. Вона коштує 139 гривень на місяць, і туди входять лише спортивні канали. У тарифі xtra sport oll inclusive за 189 гривень на місяць – значно більше каналів.