Оба клуба изъявляют желание вернуться в Лигу чемпионов. Для этого нужно финишировать в топ-4 турнирной таблице АПЛ. В этой борьбе "канониры" и "шпоры" – прямые конкуренты.

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Арсенал сыграл 20 матчей в АПЛ и набрал 35 очков. Пока "канониры" удерживают 5-е место, но четвертый Вест Хэм сыграл на матч больше и имеет 37 баллов.

Тоттенхэм провел только 18 поединков – 33 очка. Если "шпоры" выиграют перенесенные поединки, то будут занимать четвертую строчку.

Впрочем, следует сказать, что игра Тоттенхэм – Арсенал под вопросом. Арсенал просит перенести поединок из-за больших кадровых потерь, связанных с травмами и коронавирусом.

Тоттенхэм – Арсенал: прогноз букмекеров на матч АПЛ

Дерби Северного Лондона всегда горячо, и ни одна команда не хочет отступать. В предыдущих двух матчах победы одержал Арсенал, хотя эти поединки были домашними для "канониров".

Теперь же игра состоится на поле Тоттенхэма и букмекеры компании Favbet уверены в победе подопечных Антонио Конте – коэффициент 2,13.

Арсенал не может одолеть своего соперника на выезде уже 6 поединков. Коэффициент 3,70 на то, что "пушкари" прервут неудачную серию и одержат победу.

Только два из десяти предыдущих поединков между клубами закончился ничьей. Если команды на этот раз разойдутся по миру – коэффициент 3,40.

Поединок Тоттенхэм – Арсенал начнется в 18.30