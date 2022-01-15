Обидва клуби проявляють бажання повернутися у Лігу чемпіонів. Для цього потрібно фінішувати у топ-4 турнірної таблиці АПЛ. У цій боротьбі "каноніри" та "шпори" – прямі конкуренти.

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Арсенал зіграв 20 матчів в АПЛ та набрав 35 очок. Наразі "каноніри" утримують 5-е місце, але четвертий Вест Хем зіграв на матч більше і має 37 балів.

Тоттенхем провів тільки 18 поєдинків – 33 очки. Якщо "шпори" виграють перенесені поєдинки, то посідатимуть четверту сходинку.

Втім, слід сказати, що гра Тоттенхем – Арсенал під питанням. Арсенал просить перенести поєдинок через великі кадрові втрати, пов'язані з травмами й коронавірусом.

Тоттенхем – Арсенал: прогноз букмекерів на матч АПЛ

Дербі Північного Лондона завжди гаряче й жодна команда не хоче відступати. У попередніх двох матчах перемоги здобув Арсенал, хоча ці поєдинки були домашніми для "канонірів".

Тепер же гра відбудеться на полі Тоттенхема й букмекери компанії Favbet переконані в перемозі підопічних Антоніо Конте – коефіцієнт 2,13.

Арсенал не може здолати свого суперника на виїзді вже 6 поєдинків поспіль. Коефіцієнт 3,70 на те, що "гармаші" перервуть невдалу серію та здобудуть перемогу.

Тільки два з десяти попередніх поєдинків між клубами закінчився нічиєю. Якщо команди цього разу розійдуться миром – коефіцієнт 3,40.

Поєдинок Тоттенхем – Арсенал розпочнеться о 18:30.