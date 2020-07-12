"Тоттенхем" 12 липня приймав лондонський "Арсенал" у матчі 35 туру АПЛ. Команда Моурінью святкувала перемогу у непростому поєдинку проти лондонців.

Тоттенхем – Арсенал 2:1

Голи: Сон, 19, Алдервейрелд, 81 – Ляказетт, 16

До теми: Тоттенхем – Арсенал: онлайн-трансляція топ-матчу АПЛ

У минулому турі АПЛ "Тоттенхем" зустрічався з "Бормутом". Попри те, що фаворитом зустрічі вважались саме "шпори", їм не вдалось святкувати перемогу у зустрічі. Матч завершився безгольовою нічиєю – 0:0.

"Арсенал" ж приймав вдома "Лестер". Першими відзначились господарі. Сака знайшов у штрафному майданчику партнера по команді, яким виявився Обамеянг і той закотив м'яч у нижній лівий кут воріт. Каспер Шмайхель не зміг цьому завадити. У другому таймі Варді відгукнувся в глибині штрафного майданчика на точну передачу, яку виконав Грей та переграв голкіпера влучним ударом у нижній кут воріт. Його гол став вирішальним у зустрічі – 1:1.

Рівна гра

Вже на 3-й хвилині Лукас завдав гарматного удару з-за меж штрафного майданчика, примушуючи воротаря здійснити ефектний сейв.

Тірні виконав простріл у розрахунку на партнерів у команді, але захист суперника зіграв надійно.

Кейн був дуже близький до того, щоб відкрити рахунок. Він отримав передачу в штрафному майданчику, але не вигадав нічого кращого, ніж пробити у голкіпера Мартінеса.

На 16-й хвилині "Арсенал" відкрив рахунок. Лаказетт вистрілив з-за меж штрафного майданчика суперника і забив просто неймовірний гол, вразивши ліву дев'ятку воріт – 0:1.

Не довго лондонці раділи перевазі у рахунку. Вже за три хвилин із м'ячем опинився Сон і після невдалої гри суперника в захисті, він вийшов сам на сам із голкіпером та спокійно відправив м'яч у ворота – 1:1.

Джака спробував прокинути м'яч повз захисників, але м'яч не знайшов жодного з партнерів.

Бен Девіс завдав гарматного удару з лінії штрафного майданчика і м'яч влучив у каркас воріт.

Пепе дійшов до лінії штрафного майданчика та пробив у ворота. Голкіпер намагався дотягнутись до м'яча, але той пролетів поруч зі стійкою.

На 39-й хвилині активний Обамеянг пробив зі штрафного, але м'яч пролетів поруч із правою стійкою.

Лукас завдав удару з межі карного майданчика, але особливої загрози для воротаря не створив – захисники заблокували удар.

Мінімальна перевага господарів

Бельєрін віддав пас у карний майданчик, але м'яч перехоплено і вибито.

Обамеянг підхопив м'яч у штрафному майданчику та різко пробив – м'яч поціливши в каркас воріт.

Сака пробив з лінії штрафного майданчика. М'яч летів у напрямку воріт, але Льоріс легко ліквідував небезпеку.

Обамеянг пробив з межі штрафного майданчика. М'яч прямував у нижній кут воріт, але Льоріс легко ліквідував гостроту.

На 81-й хвилині господарям вдалось вийти вперед у рахунку. Алдервейрелд замкнув подачу з кутового з близької відстані головою спокійно відправивши м'яч під поперечину – 2:1.

Сон змарнував 100-відсоткову нагоду, із лінії штрафного майданчика пробивши в спину суперника, коли здавалось, що м'яч вже у сітці воріт.

Кейн з лінії штрафного майданчика, пробив в один дотик низом по центру воріт, але Мартінес впорався із ударом, виконавши впевнений сейв.

Непогану навісну передачу в штрафний майданчик виконав Обамеянг, але м'яч перехоплює захист суперника.

Фінальний свисток судді зафіксував рахунок зустрічі – 2:1.

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