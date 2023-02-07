Лидер Первой лиги Украины хочет переманить из Шахтера Тотовицкого

Клуб, претендующий на повышение в классе, Полесье планирует усилиться перед вторым этапом соревнований за выход в УПЛ. Житомирский клуб пытается перехватить резервистов Шахтера и Динамо.

Сначала была информация о возможном переходе в Полесье двух динамовцев Александра Андриевского и Владислава Супряги. Однако эти слухи оказались ложными.

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Мощное усиление в полузащите

А вот информация об Андрее Тотовицком стала правдой. Об этом сообщило "ТаТоТакое". Полесье не только интересуется футболистом, но хочет выкупить атакующего полузащитника у Шахтера.

Сейчас футболист продолжает готовиться с "горняками" ко второй части сезона-2022/2023.

По сообщению этого телеграмм-канала, владелец житомирского клуба Геннадий Буткевич готовится заходить в УПЛ с бюджетом четвертой команды.

Это как минимум. И в первый же сезон собирается повторить, а затем и превзойти прорыв в еврокубки Александрии-2015/2016 и Колоса-2019/2020,

– говорится в посте.

Отметим, что второй этап соревнований Полесья начинает с первого места. После первого круга клуб из Житомира набрал 40 очков и лидирует в группе "А" Первой лиги Украины. Подопечные Юрия Калитвинцева опережают идущие вторыми львовские Карпаты на 12 баллов.

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