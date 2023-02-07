Лидер Первой лиги Украины хочет переманить из Шахтера Тотовицкого
Источник:телеграмм-канал "ТаТоТакое"
Клуб, претендующий на повышение в классе, Полесье планирует усилиться перед вторым этапом соревнований за выход в УПЛ. Житомирский клуб пытается перехватить резервистов Шахтера и Динамо.
Сначала была информация о возможном переходе в Полесье двух динамовцев Александра Андриевского и Владислава Супряги. Однако эти слухи оказались ложными.
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Мощное усиление в полузащите
А вот информация об Андрее Тотовицком стала правдой. Об этом сообщило "ТаТоТакое". Полесье не только интересуется футболистом, но хочет выкупить атакующего полузащитника у Шахтера.
Сейчас футболист продолжает готовиться с "горняками" ко второй части сезона-2022/2023.
По сообщению этого телеграмм-канала, владелец житомирского клуба Геннадий Буткевич готовится заходить в УПЛ с бюджетом четвертой команды.
Это как минимум. И в первый же сезон собирается повторить, а затем и превзойти прорыв в еврокубки Александрии-2015/2016 и Колоса-2019/2020,
– говорится в посте.
Отметим, что второй этап соревнований Полесья начинает с первого места. После первого круга клуб из Житомира набрал 40 очков и лидирует в группе "А" Первой лиги Украины. Подопечные Юрия Калитвинцева опережают идущие вторыми львовские Карпаты на 12 баллов.
Главное о карьере Андрея Тотовицкого
- 30-летний атакующий полузащитник, начинавший свою карьеру в Динамо U-17 и второй команде Шахтера.
- Поиграл в аренде за Ильичевец и луганскую Зарю.
- В августе 2016 отправился в аренду в бельгийский Кортрейк.
- С сентября 2017 по июнь 2018 выступал в аренде в Мариуполе.
- Зимой 2020 покинул Шахтер и продолжил карьеру в черниговской Десне, откуда в первый день января 2022 перебрался в Колос.
- В июле 2022 года Тотовицкий вернулся в Шахтер.
- В текущем сезоне сыграл всего 2 матча в футболке "горняков".