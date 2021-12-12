Тотальный разгром: Ломаченко нанес по Комми 248 точных ударов
12 декабря 2021 , 09:03Читати новину українською
Источник:твитер CompuBox
Украинский боксер Василий Ломаченко утром 12-го декабря избил ганца Ричарда Комми. После поединка Ломаченко с Комми появилась статистика ударов.
Статистика ударов
Поединок Ломаченко – Комми длился все 12 раундов. За весь бой Ломаченко нанес 248 ударов точных ударов. Всего украинец выбросил 554 удара.
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Ломаченко пробил 60 точных джебов и 188 мощных ударов. Интересно, что в 7-м раунде Ломаченко нанес 36 ударов.
В то же время Комми смог реализовать лишь 12% ударов – 73 из 614.
Ломаченко – Комми статистика ударов / Фото CompuBox
Ломаченко – Комми: главное
- Ломаченко и Комми провели бой в Нью-Йорке на легендарной арене "Мэдисон-сквер-гарден". На бой пришли звезды бокса Александр Усик, Тайсон Фьюри и Теренс Кроуфорд. Всего поединок посетило более 8 тысяч человек.
- Поединок длился 12 раундов. Ломаченко сумел отправить Комми в нокдаун за 7-ю раундов. Василий признался, что не хотел добивать соперника.
- В итоге украинец одержал победу единогласным решением судей– 117:110, 119:108, 119:108. Василий завоевал титул WBO Inter-Continental.