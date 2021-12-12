Тотальный разгром: Ломаченко нанес по Комми 248 точных ударов

Украинский боксер Василий Ломаченко утром 12-го декабря избил ганца Ричарда Комми. После поединка Ломаченко с Комми появилась статистика ударов.

Статистика ударов

Поединок Ломаченко – Комми длился все 12 раундов. За весь бой Ломаченко нанес 248 ударов точных ударов. Всего украинец выбросил 554 удара.

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Ломаченко пробил 60 точных джебов и 188 мощных ударов. Интересно, что в 7-м раунде Ломаченко нанес 36 ударов.

В то же время Комми смог реализовать лишь 12% ударов – 73 из 614.



Ломаченко – Комми статистика ударов / Фото CompuBox

Ломаченко – Комми: главное