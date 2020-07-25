Тотальное уничтожение: боец MMA жестко избил соперника – видео
В Анкасвилле (США) в ночь с 24 на 25 июля прошел турнир по смешанным единоборствам (MMA) Bellator 242. В одном из поединков зрелищную победу одержал Марк Леммингер.
Марк Леммингер выступил в предыдущем карде, однако это не сделало его бой менее интересным. Об этом сообщает 24 канал.
Это впечатляет: Нокаут за 7 секунд: боксерка с космической скоростью отправила соперницу спать – видео
27-летний американец Леммингер одержал победу над земляком Джеком Смитом.
Бой завершился техническим нокаутом
Во втором раунде поединка рефери вынужден был остановить избиение Смита. Марк зажал оппонента у сетки и начал выбрасывать много ударов.
Таким образом, Леммингер получил 10 победу как профессионал. В его пассиве всего одно поражение.
Зато Смит получил уже четвертую неудачу в 7 поединках.