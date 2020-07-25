В Анкасвилле (США) в ночь с 24 на 25 июля прошел турнир по смешанным единоборствам (MMA) Bellator 242. В одном из поединков зрелищную победу одержал Марк Леммингер.

Марк Леммингер выступил в предыдущем карде, однако это не сделало его бой менее интересным. Об этом сообщает 24 канал.

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27-летний американец Леммингер одержал победу над земляком Джеком Смитом.

Бой завершился техническим нокаутом

Во втором раунде поединка рефери вынужден был остановить избиение Смита. Марк зажал оппонента у сетки и начал выбрасывать много ударов.

The win comes by way of TKO in round number 2️⃣ for @MarkLemmMMA at #Bellator242.



Our main card is LIVE now on @ParamountNet and @DAZN_USA in the and on @SkySports in the . pic.twitter.com/BXr5ilP9Nm — BellatorMMA (@BellatorMMA) July 25, 2020

Таким образом, Леммингер получил 10 победу как профессионал. В его пассиве всего одно поражение.

Зато Смит получил уже четвертую неудачу в 7 поединках.

Главным событием Bellator 242 стал бой в легчайшем дивизионе между американцами Серхио Петтисом и Рикки Бандехасом. Петтис одержал победу решением судей.