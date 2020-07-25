В Калифорнии (США) в ночь с 24 на 25 июля состоялись несколько боксерских поединков. В одном из поединков блестящую победу одержала Сеньеса Эстрада.

Эстрада выступила в рамках женской первого легчайшего веса (до 49 килограммов). Об этом сообщает 24 канал.

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Рекордный нокаут

Американка Эстрада встретилась с землячкой Мирандой Эдкинс. К поединку обе девушки подходили с "нулем" в графе поражений.

Для победы Эстраде понадобилось всего 7 секунд. Со стартовым гонгом она бросилась на Эдкинс.

Сеньеса жестко вынесла 42-летнюю соперницу в бою за титул WBC Silver.

Пока Эдкинс стояла, как вкопанная, Эстрада нанесла несколько ударов по лицу. Очень быстро Миранда оказалась на канвасе – нокаут.

Для Эстрады это уже 19-я победа. Зато Эдкинс потерпела первое поражение в 5 матчах.