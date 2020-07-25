В Анкасвіллі (США) у ніч з 24 на 25 липня пройшов турнір зі змішаних єдиноборств (MMA) Bellator 242. В одному з поєдинків видовищну перемогу здобув Марк Леммінгер.

Марк Леммінгер виступив у попередньому карді, однак це не зробило його бій менш цікавим. Про це повідомляє 24 канал.

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27-річний американець Леммінгер здобув перемогу над земляком Джеком Смітом.

Бій завершися технічним нокаутом

У другому раунді поєдинку рефері вимушений був зупинити побиття Сміта. Марк затиснув опонента біля сітки та почав викидати багато ударів.

The win comes by way of TKO in round number 2️⃣ for @MarkLemmMMA at #Bellator242.



Our main card is LIVE now on @ParamountNet and @DAZN_USA in the and on @SkySports in the . pic.twitter.com/BXr5ilP9Nm — BellatorMMA (@BellatorMMA) July 25, 2020

Таким чином, Леммінгер здобув 10 перемогу як професіонал. У його пасиві всього одна поразка.

Натомість Сміт зазнав уже четвертої невдачі у 7 поєдинках.

Головною подією Bellator 242 став бій в найлегшій дивізіоні між американцями Серхіо Петтісом і Ріккі Бандехасом. Петтіс здобув перемогу рішенням суддів.