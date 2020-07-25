Тотальне знищення: боєць MMA жорстко побив суперника – відео
В Анкасвіллі (США) у ніч з 24 на 25 липня пройшов турнір зі змішаних єдиноборств (MMA) Bellator 242. В одному з поєдинків видовищну перемогу здобув Марк Леммінгер.
Марк Леммінгер виступив у попередньому карді, однак це не зробило його бій менш цікавим. Про це повідомляє 24 канал.
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27-річний американець Леммінгер здобув перемогу над земляком Джеком Смітом.
Бій завершися технічним нокаутом
У другому раунді поєдинку рефері вимушений був зупинити побиття Сміта. Марк затиснув опонента біля сітки та почав викидати багато ударів.
Таким чином, Леммінгер здобув 10 перемогу як професіонал. У його пасиві всього одна поразка.
Натомість Сміт зазнав уже четвертої невдачі у 7 поєдинках.