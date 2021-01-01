Новый сезон баскетбольной лиги НБА только набирает обороты. Свой матч 31-го декабря провела команда украинского баскетболиста Алексея Леня Торонто Рэпторс.

Торонто принимал в рамках НБА Нью-Йорк Никс и одержал убедительную победу. Об этом сообщает 24 канал.

Кстати ЛеБрон Джеймс установил уникальное достижение в НБА

Торонто Рэпторс – Нью-Йорк Никс 100:83 (22:18, 20:24, 29:22, 29:19)

Команды обменялись победами в первой и второй четверти, после чего ушли на большой перерыв при равном счете. Решающей стала вторая половина игры, в которой игроки Торонто были намного лучше.

Украинский центровой Торонто Алексей Лень провел на паркете 12,5 минут. Лень набрал 11 очков, реализовав три трехочковых и забросив два штрафных.

Также 27-летний украинец сделал 2 подбора и один блок-шот.

Отметим, что Торонто одержало первую победу в сезоне, прервав серию из трех подряд поражений.

Торонто Рэпторс – Нью-Йорк Никс видеообзор