Баскетболист ЛеБрон Джеймс продолжает покорять НБА. 36-летний игрок установил уникальное достижение в матче против Сан-Антонио.

ЛеБрон Джеймс стал первым игроком в истории, который набирал как минимум 10 очков в 1000 играх подряд. Юбилейной игрой как раз и стала игра против Сан-Антонио. При этом в этот день баскетболист праздновал свой 36-й день рождения.

Однако здесь стоит отметить, что речь идет лишь о матчах регулярного чемпионата. В его карьере были матчи раунда плей-офф, когда он набирал меньше очков за матч.

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До ЛеБрона Джеймса лучший показатель имел Майкл Джордан. Его серия из матчей с набранными 10 + очками составляла 866 игр. На третьем месте еще один легендарный игрок Карим Абдул-Джаббар – 787 игр.

Congrats to @KingJames on scoring 10+ PTS in 1,000 consecutive regular season games! pic.twitter.com/vUwuiWhqTh — NBA (@NBA) December 31, 2020

Нагадаємо, ЛеБрон Джеймс за свою кар'єру в НБА виступав за три команди – Клівленд Кавальєрс (двічі), Маямі Хіт та Лос-Анджелес Лейкерс.