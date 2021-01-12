Украинский баскетболист Торонто Алексей Лень провел очередной поединок в НБА. Украинец за почти что10 минут не отметился очками.

В матче регулярного чемпионата НБА Торонто на выезде помирялось силами с Портлендом. Гости ужасно сыграли в последней четверти, отдав победу сопернику – 112:111, пишет 24 канал.

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Невнятная игра украинца

Первая и третья четверти остались за Торонто – 21:32 и 21:26 соответственно. Вторая была за хозяевами встречи – 34:28. Казалось, что команда украинца получит важную победу, но иначе считали хозяева площадки. Им удалось не только сравнять счет, но и выйти вперед.

Украинец Алексей Лень вышел на паркет в стартовом составе, но опять не оправдал доверие тренера. Баскетболист провел на площадке 9 минут и 33 секунд. За это время он не набрал ни одного очка, сделал один перехват и один блок-шот. Еще в его пассиве одна потеря и два персональных фола.

В первом сезоне за Торонто Лень сыграл 7 матчей, за которые в среднем набирал по 2,3 очка и 1,6 подбора.

После поражения Торонто занимает предпоследнее 14 место в таблице Восточной конференции, опережая лишь Детройт Святослава Михайлюка. К слову, соперник сыграл свой матч 10 декабря, в котором уступил дома Юте 86:96. Украинец сыграл почти 15 минут и набрал 3 очка.

Портленд – Торонто видеообзор