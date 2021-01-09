Украинские баскетболисты Святослав Михайлюк и Алексей Лень сыграли за свои клубы в НБА. Детройт и Торонто одержали вторые победы в новом сезоне.

Украинский защитник Святослав Михайлюк провел на площадке против Финикс Санз 17 минут и 8 секунд. За это время баскетболист набрал 6 очков, сделал одну передачу и один перехват. В его пассиве одна потеря, пишет 24 канал.

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Победы украинцев

В итоге – 110:105 в пользу Детройта. В этом сезоне Святослав сыграл 8 матчей и в среднем приносит команде 8,8 очков при двух подборах.

Другой украинец Алексей Лень впервые вышел в стартовой пятерке Торонто. Такой дебют состоялся во встрече против Сакраменто. Правда, украинец пробыл на площадке всего 4 минуты и 44 секунды. За это время он не запомнился результативными действиями. Но партнеры по команде выстояли и принесли победу – 123:144.

Оба клуба украинцы одержали вторые победы в сезоне в НБА. Детройт продолжает находиться на дне таблицы Восточной конференции-последнее 15 место. В Торонто же не лучше ситуация – 13 строчка из 15 команд.

Сакраменто-Торонто видеообзор

Детройт-Финикс видеообзор