Український баскетболіст Торонто Олексій Лень провів черговий поєдинок в НБА. Українець майже за 10 хвилин не відзначився очками.

У матчі регулярного чемпіонату НБА Торонто на виїзді помірялось силами з Портлендом. Гості жахливо зіграли в останній чверті, віддавши перемогу супернику – 112:111, пише 24 канал.

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Невиразна гра українця

Перша та третя чверті залишились за Торонто – 21:32 та 21:26 відповідно. Друга була за господарями зустрічі – 34:28. Здавалось, що команда українця здобуде важливу перемогу, але інакше вважали господарі майданчика. Їм вдалось не лише зрівняти рахунок, а й вийти вперед.

Українець Олексій Лень вийшов на паркет у стартовому складі, але знову не виправдав довіру тренера. Баскетболіст провів на майданчику 9 хвилин та 33 секунд. За цей час він не набрав жодного очка, здійснив одне перехоплення та один блок-шот. Ще у його пасиві одна втрата та два персональні фоли.

У першому сезоні за Торонто Лень зіграв 7 поєдинків, за які в середньому набирав по 2,3 очка і 1,6 підбирання.

Після поразки Торонто посідає передостаннє 14 місце у таблиці Східної конференції, випереджаючи лише Детройт Святослава Михайлюка. До слова, суперник зіграв свій матч 10 грудня, у кому поступився вдома Юті 86:96. Українець зіграв майже 15 хвилин та набрав 3 очки.

Портленд – Торонто відеоогляд