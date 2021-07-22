Торнадо прервал футбольный матч: жуткое видео

Футбольные матчи проходят практически при любой погоде. Проведению поединков не мешают снег, дождь и жара. Однако у небесной канцелярии все равно находятся аргументы, чтобы помешать футбольному действу.

Опасная стихия на футболе

В Боливии должен был состояться футбольный поединок. Но перед стартовым свистком внезапно на поле "ворвался" высоченный вихрь из пыли.

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Футболисты начали убегать, а вихрь поглотил предметы, которые были на поле. К счастью, никто из людей не пострадал.

Вихрь на футбольном матче: видео