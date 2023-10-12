Звездные футболисты горят желанием покинуть Саудовскую Аравию. Все потому, что обещания не совпали с реальностью.

Достойно внимания Снова впал: Криштиану Роналду на Ближнем Востоке приговорили к 99 ударам кнутом.

Ушло не по плану

Саудиты смогли обольстить ряд топовых исполнителей финансами, что помогло азиатцам реализовать многие топовые трансферы. В частности, Криштиану Роналду стал первым громким переходом в Саудовскую Аравию. Португалец рассказывал, что лига на Ближнем Востоке сможет сравниться с ведущими европейскими чемпионатами по своей привлекательности и уровню, а также очень радовался тому фактору, что именно он открыл путь звездным игрокам в Саудовскую Аравию. Но вот не все слова Криштиану сбылись.

Дело в том, что многие футболисты, перебравшиеся в саудиты, уже хотят покинуть лигу и перебраться в Европу. Игроков разочаровывает ряд факторов, однако больше всего исполнителей раздражает отсутствие интереса к чемпионату и низкая посещаемость матчей. К примеру, крайний матч Аль-Иттифака, возглавляемый легендарным Стивеном Джеррардом, посетили менее 10 тысяч болельщиков, а одну из сентябрьских игр вообще пришли всего лишь 976 фанатов.

Стоит отметить. Наибольшую среднюю посещаемость в Саудовской Аравии имеет Аль-Иттихад, цвет которого защищает обладатель "Золотого мяча" Карим Бензема. Матчи "тигров" посещают в среднем 29 тысяч болельщиков. Остальные тамошние коллективы не так интересуют собственных фантов, поскольку 11 клубов из 18-ти имеют среднюю посещаемость только 5 тысяч, а еще две команды – даже меньше двух тысяч.

Такие дела в Саудовской Аравии очень разочаровало топовых игроков, перебравшихся из Европы и привыкших играть при переполненных жарких трибунах. Но вот фамилии "мятежников" пока неизвестны. Самое интересное, что, скорее всего, игроку придется смириться с обстоятельствами, поскольку разорвать контракты им будет непросто. Дело в том, что большинство сделок рассчитаны на 2 года и больше.

Кстати говоря. Саудовская Аравия подала заявку на проведение чемпионата мира-2034. Как раз звездные футболисты и должны помочь стране привлечь к себе внимание. ФИФА даже рассматривает вариант с хозяйствованием на ЧМ-2034 государства из Океании.

Звездные игроки, переехавшие на Ближний Восток