Саудовская Аравия подала заявку на проведение чемпионата мира-2034. Недавно определился хозяин первенства 2030 года.
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Попытаются побороться за место под солнцем
Сауды сначала разработали план, предполагавший привлечение звезд мирового футбола к тамошнему первенству. Делается это с той целью, чтобы привлечь максимальную местную лигу и в Саудовскую Аравию в целом. В частности, азиатцам активно удается реализовывать свой замысел в жизни, поскольку поехать на Ближний Восток согласился ряд ведущих игроков, среди которых Криштиану Роналду, Карми Бензема, Неймар и другие.
К тому же саудиты пытались соблазнить Лионеля Месси и Килиана Мбаппе, предлагая звездным футболистам просо нереальные условия, но те отказались от трансфера, каждый руководствуясь своими мотивами. Такие персонажи, как аргентинец и француз, нужны были азиатам из-за того, что они должны были стать также "афишей" ЧМ, которую страна планировала проводить. Но вот не случилось, что и Саудовская Аравия все равно решила пойти на проведение ЧМ-2034.
На прошлой неделе мы объявили о намерении провести ЧМ по футболу, а сегодня отправили официальное письмо, доказывающее наши стремления воплотить мечту нашего народа в реальность. Проведение такого турнира – это предложение мира увидеть развитие нашей страны, увидеть нашу культуру и стать частью нашей истории,
– сказал глава Федерации футбола Саудовской Аравии Ясир Аль-Мысехи.
Напомним, что следующий чемпионат мира (2026) состоится в США, Мексике и Канаде. Также ФИФА недавно отдала проведение ЧМ-2030 Испании, Португалии, Марокко, а также Аргентине, Уругвая и Парагвая, где будет сыграно всего три матча (в честь столетия турнира). За хозяйствование на Мунидали-2034 будут бороться страны Азии (где к этому времени провели только два крупных турнира) и Океании.
Где проходили все чемпионаты мира
- 1930 – Уругвай (чемпион – Уругвай)
- 1934 – Италия (Италия)
- 1938 – Франция (Италия)
- 1950 – Бразилия (Уругвай)
- 1954 – Швейцария (Германия)
- 1958 – Швеция (Бразилия)
- 1962 – Чили (Бразилия)
- 1966 – Англия (Англия)
- 1970 – Мексика (Бразилия)
- 1974 – Германия (Германия
- 1978 – Аргентина (Аргентина)
- 1982 – Испания (Италия)
- 1986 – Мексика (Аргентина)
- 1990 – Италия (Германия)
- 1994 – США (Бразилия)
- 1998 – Франция (Франция)
- 2002 – Южная Корея/Япония (Бразилия)
- 2006 – Германия (Италия)
- 2010 – ЮАР (Испания)
- 2014 – Бразилия (Германия)
- 2018 – Россия (Франция)
- 2022 – Катар (Аргентина)