Эквадорский хавбек Хуан Рамос Касарес Севильяно досрочно покинул Флуминенсе и подписал контракт с "желто-синими".

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Металлист лидирует в Первой лиге. Сейчас в клубе уже приличное количество легионеров: Маилтон, Фарес Балули, Кадим Харрис, Брайан Риаскос и Матеус Пейшоту. Зимой клуб пополнили Паулиньо и Херонимо Поблете.

Что известно о Касареса

  • Его последним клубом был бразильский Флуминенсе. Также в Бразилии играл за Атлетико Минейро и Коринтианс. 29-летний эквадорец играл за аргентинский Ривер Плейт. На родине выступал за Норте Америка, Индепендьенте и Барселона (Гуаякиль).
  • Хуан Касарес сыграл за сборную Эквадора 22 матча и забил 1 гол. Также сыграл 10 игр за молодежную сборную своей страны. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 2 миллиона евро. Его основная позиция – атакующий полузащитник. Также может сыграть как фланговый вингер.