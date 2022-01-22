Эквадорский хавбек Хуан Рамос Касарес Севильяно досрочно покинул Флуминенсе и подписал контракт с "желто-синими".

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Металлист лидирует в Первой лиге. Сейчас в клубе уже приличное количество легионеров: Маилтон, Фарес Балули, Кадим Харрис, Брайан Риаскос и Матеус Пейшоту. Зимой клуб пополнили Паулиньо и Херонимо Поблете.

Что известно о Касареса