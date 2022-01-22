32-летний игрок не полетел с Шахтером на сбор в Турции и занимается поисками нового клуба.

К слову Шахтер не взял Коноплянку на сборы в Турцию: СМИ назвали новый клуб украинца

"Коноплянка в Днепре-1? Сейчас мы не рассматриваем его кандидатуру, потому что имеем другой вектор развития. Думаю, что Евгений покажет себя на высоком уровне, но у нас другие приоритеты. История с возвращением Евгения в Днепр очень хорошая? Возможно, впоследствии, но не сейчас", – сказал Русол.

На зимний перерыв Днепр-1 ушел на третьем месте в Премьер-лиге. Команда Егора Йовичевича также вышла в четвертьфинал Кубка Украины, где сыграет с Ворсклой.

Карьера Коноплянки