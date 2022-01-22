32-летний игрок не полетел с Шахтером на сбор в Турции и занимается поисками нового клуба.
К слову Шахтер не взял Коноплянку на сборы в Турцию: СМИ назвали новый клуб украинца
"Коноплянка в Днепре-1? Сейчас мы не рассматриваем его кандидатуру, потому что имеем другой вектор развития. Думаю, что Евгений покажет себя на высоком уровне, но у нас другие приоритеты. История с возвращением Евгения в Днепр очень хорошая? Возможно, впоследствии, но не сейчас", – сказал Русол.
Карьера Коноплянки
- В нынешнем сезоне Коноплянка сыграл лишь в двух матчах Шахтера в квалификации Лиги чемпионов, проведя на поле 47 минут.
- Полузащитник стал игроком Шахтера в 2019 году после того, как не сумел закрепиться в немецком Шальке.
- Стоит отметить, что Коноплянка с 2006-го по 2015 год успешно выступал за Днепр, после чего перешел в Севилью.