Еквадорський хавбек Хуан Рамос Касарес Севільяно достроково покинув Флуміненсе й підписав контракт з "жовто-синіми".

До слова У Дніпрі-1 зробили офіційну заяву щодо підписання Коноплянки

Металіст лідирує у Першій лізі. Зараз у клубі вже пристойна кількість легіонерів: Маілтон, Фарес Балулі, Кадім Харріс, Браян Ріаскос та Матеус Пейшоту. Взимку клуб поповнили Пауліньо та Херонімо Поблете.

Що відомо про Касареса