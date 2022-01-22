Еквадорський хавбек Хуан Рамос Касарес Севільяно достроково покинув Флуміненсе й підписав контракт з "жовто-синіми".
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Металіст лідирує у Першій лізі. Зараз у клубі вже пристойна кількість легіонерів: Маілтон, Фарес Балулі, Кадім Харріс, Браян Ріаскос та Матеус Пейшоту. Взимку клуб поповнили Пауліньо та Херонімо Поблете.
Що відомо про Касареса
- Його останнім клубом був бразильський Флуміненсе. Також у Бразилії грав за Атлетіко Мінейро та Корінтіанс. 29-річний еквадорець грав за аргентинський Рівер Плейт. На батьківщині виступав за Норте Америка, Індепендьєнте та Барселона (Гуаякіль).
- Хуан Касарес зіграв за збірну Еквадору 22 матчі та забив 1 гол. Також відіграв 10 ігор за молодіжну збірну своєї країни. Портал Transfermarkt оцінює футболіста у 2 мільйони євро. Його основна позиція – атакуючий півзахисник. Також може зіграти як фланговий вінгер.