Футболист "Динамо" Жерсон Родригес продолжает забивать голы в чемпионате Турции. Игрок, который на правах аренды выступает в "Анкарагюджю", реализовал очередной пенальти.

Жерсон Родригес забил гол в третьем матче чемпионата Турции подряд. Об этом сообщает 24 канал.

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Штатный пенальтист

Родригеса уже можно называть штатным пенальтистом "Анкарагюджю". В 31-м туре против "Гьозтепе" Родригес вышел в старте.

На 58-й минуте он реализовал пенальти, сделав счет окончательным – 2:2.

Видео гола Родригеса

Жерсон забил с пенальти в третьей встрече за "Анкарагюджю" подряд.

В этом сезоне 25-летний футболист забил 6 голов и сделал 2 результативные передачи в 11 матчах.

Впрочем, это не сильно помогло его команде. "Анкарагюджю" продолжает занимать последнее место в чемпионате Турции.

Аренда Родригеса рассчитана до конца действующего сезона. Футболист обязан вернуться в "Динамо".