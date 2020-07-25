У этого футбольного сезона не будет конца, а лишь плавный переход в следующий. К началу августа наслаждаемся Италией и украинской первой лигой, потом интенсивные "Финалы Восьми" в еврокубках, в конце августа стартует новый сезон УПЛ, дальше матчи Лиги наций, квалификации нового сезона еврокубков и в середине сентября начало топ-чемпионатов. И в таком плотном календаре движемся к Евро.

Впрочем, еще есть нерешенные вопросы в сезоне действующем. Английская Премьер-лига хоть не порадовала чемпионской гонкой, но имеет бешеную интригу в борьбе за выживание и зону ЛЧ.

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Серия А готовится к девятому подряд чемпионству "Ювентуса". С интригой по распределению еврокубковых мест также не сложилось – все было четко понятно еще за 7-8 туров до конца. Но есть надежда на обновление нескольких древних рекордов.

"Лестер" – "Манчестер Юнайтед"

Прогноз: победа "Манчестер Юнайтед" с форой -1,5 гола. Коэффициент: 4,20

"Лестер" как только мог провалил рестарт сезона. Команда Брендана Роджерса разбазарила огромный запас перед преследователями и перед последним туром наконец выпала из зоны Лиги чемпионов. Но шанс попасть в поезд, который вот-вот отправится, еще есть. Диспозиция проста – "Лестеру" нужна только победа, "Манчестер Юнайтед" устроит и ничья. Но мы советуем обратить внимание на прогноз на победу МЮ с форой -1,5 гола.

По темпу набора очков после карантина "Лестер" напоминает борца за выживание, чем гранда – 9 очков в восьми турах. В трех последних турах – два разгрома от "Борнмута" и "Тоттенхэма". Зато МЮ не проигрывает в АПЛ вот уже 13 матчей подряд, восемь из которых завершил победами. И ни одна из этих побед ни была минимальной – иногда в два, но в основном в три гола. То есть практического смысла ставить просто на три очка команды Сульшера нету. Если они будут получены, то скорее всего с запасом. Квартет Фернандес – Марсиаль – Гринвуд – Решфорд – это о голах!

"Челси" – "Вулверхэмптон"

Прогноз: "Вулверхэмптон" не проигрывает. Коэффициент: 1,96

Могла быть еще одна лобовая встреча за место в ЛЧ, если бы "Вулверхэмптон" имел хотя бы на одно очко больше. Интересно, как так создатели календаря подгадали?.. Но в итоге "волки" ведут заочную борьбу с "Тоттенхэмом" за путевку в Лигу Европы.

Для "Челси" ничья гарантирует место в ЛЧ. Но уверенности, что подопечные Лэмпарда ее получат, нету. Слишком много пропускают лондонцы. Полтора гола в среднем за игру – даже в катастрофическом сезоне 15/16 было меньше.

"Вулвз" очень мощно проводит концовку, поэтому прогнозируем непроигрыш гостей. "Челси" будет плохо и в лучшем случае для Лэмпарда все завершится ничьей.

"Рома" – "Фиорентина"

Прогноз: победа "Ромы". Коэффициент: 1,63

Две команды, у которых сейчас положительная волна. "Рома" получила 13 очков в пяти турах, у "Фиорентины" шесть туров без поражений с суммарным достижением 12 баллов. Но, к сожалению, надежды на лучшую судьбу были потеряны раньше.

Впрочем, у "Ромы" еще есть четкая задача – выиграть конкуренцию у "Милана". Попасть сразу в группу Лиги Европы или иметь перед этим еще три квалификации – это большая разница. Римляне ранее разгромили "СПАЛ" 6:1, причем сделали это без Эдина Джеко. Лучший бомбардир "Ромы" последних лет получил передышку. Думаем, со свеженьким боснийцем на острие "Рома" все-таки победит "Фиорентину", хотя фору брать не рискнем – слишком хорошо выглядит оборона "фиалок".