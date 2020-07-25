У цього футбольного сезону не буде кінця, а лише плавний перехід у наступний. До початку серпня насолоджуємося Італією та українською першою лігою, потім інтенсивні "Фінали Восьми" у єврокубках, наприкінці серпня стартує новий сезон УПЛ, далі матчі Ліги націй, кваліфікації нового сезону єврокубків і у середині вересня початок топ-чемпіонатів. І в такому щільному календарі рухаємося до Євро.

Втім ще є нерозв'язані питання у сезоні чинному. Англійська Прем'єр-ліга хоч не потішила чемпіонськими перегонами, та має шалену інтригу у боротьбі за виживання та зону ЛЧ.

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Серія А готується до дев'ятого поспіль чемпіонства "Ювентуса". З інтригою щодо розподілу єврокубкових місць також не склалося – все було чітко зрозуміло ще за 7-8 турів до кінця. Але є сподівання на оновлення кількох давніх рекордів.

"Лестер" – "Манчестер Юнайтед"

Прогноз: перемога "Манчестер Юнайтед" з форою -1,5 голи. Коефіцієнт: 4,20

"Лестер" як тільки міг провалив рестарт сезону. Команда Брендана Роджерса розбазарила величезний запас перед переслідувачами і перед останнім туром нарешті випала із зони Ліги чемпіонів. Але шанс вскочити у потяг, який от-от відправиться, ще є. Диспозиція проста – "Лестеру" потрібна лише перемога, "Ман Юнайтед" влаштує і нічия. Але ми радимо звернути увагу на прогноз на перемогу МЮ з форою -1,5 голи.

За темпом набору очок після карантину "Лестер" нагадує борця за виживання, аніж гранда – 9 очок у восьми турах. В трьох останніх турах – два розгроми від "Борнмута" і "Тоттенгема". Натомість МЮ не програє в АПЛ ось вже 13 матчів поспіль, вісім з яких завершив перемогами. І жодна з цих перемог не була мінімальною – інколи у два, але переважно у три голи. Тобто практичного сенсу ставити просто на три очки команди Сульшера нема. Якщо вони будуть здобуті, то скоріше за все із запасом. Квартет Фернандеш – Марсіаль – Грінвуд – Решфорд – це про голи!

"Челсі" – "Вулвергемптон"

Прогноз: "Вулвергемптон" не програє. Коефіцієнт: 1,96

Могла бути ще одна лобова зустріч за місце у ЛЧ, якби "Вулвергемптон" мав би хоча б на одне очко більше. Цікаво, як так творці календаря підгадали?.. Але у підсумку "вовки" ведуть заочну боротьбу із "Тоттенгемом" за путівку у Лігу Європи.

Для "Челсі" нічия гарантує місце у ЛЧ. Але впевненості, що підопічні Лtмпарда її здобудуть, нема. Надто багато пропускають лондонці. Півтора гола в середньому за гру – навіть у катастрофічному сезоні 15/16 було менше.

"Вулвз" дуже потужно проводить кінцівку, тож прогнозуємо не програш гостей. "Челсі" буде непереливки і в кращому випадку для Лемпарда все завершиться нічиєю.

"Рома" – "Фіорентина"

Прогноз: перемога "Роми". Коефіцієнт: 1,63

Дві команди, в яких зараз позитивна хвиля. "Рома" здобула 13 очок у п'яти турах, у "Фіорентини" шість турів без поразок із сумарним здобутком 12 балів. Але, на жаль, надії на кращу долю були втрачені раніше.

Втім, у "Роми" ще є чітке завдання – виграти конкуренцію у "Мілана". Потрапити одразу в групу Ліги Європи чи мати перед цим ще три кваліфікації – це велика різниця. Римляни раніше розтрощили "СПАЛ" 6:1, при чому зробили це без Едіна Джеко. Найкращий бомбардир "Роми" останніх років отримав перепочинок. Гадаємо, зі свіженьким боснійцем на вістрі "Рома" все-таки переможе "Фіорентину", хоч фору брати не ризикнемо – надто добре виглядає оборона "фіалок".