Бразильский "Крузейро" собирается полностью закрыть задолженность перед "Зарей" из-за игрока Виллиана Гомеса, который никогда не играл за луганский клуб. Бразильскому клубу остается выплатить более 1 миллиона евро.

Сейчас долг "Крузейро" перед "Зарей" составляет 1,1 миллиона евро. Владелец крупной сети супермаркетов в Бразилии Педро Лоуренсо поможет бразильскому клубу с деньгами, чтобы поставить точку в этом деле. Об этом сообщает Itatiaia – A Radio de Minas.

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Долг бразильцев

30 мая "Крузейро" уже перечислил 645 тысяч евро за трансфер Виллиана Гомеса из "Металлиста" в 2014 году. Такая выплата позволила бразильскому клубу не остаться без 6 очков в турнирной таблице. Теперь клуб должен заплатить почти вдвое большую сумму.

Предприниматель Лоуренсо лично гарантировал новому главному тренеру команды Луису Фелипе Сколари погашения долгов перед луганской "Зарей", что позволит "Крузейро" наконец избавиться от запрета на регистрацию новых футболистов, который ранее был наложен ФИФА.

Что известно о карьере Виллиана Гомеса в Украине

Интересно, что 33-летний Виллиан Гомес даже не играл за "Зарю". В 2014 году "Металлист" продал нападающего в "Крузейро", но Бразильцы не рассчитались за трансфер. Впоследствии харьковский клуб передал право требования луганской "Заре" после побега владельца "Металлиста" Сергея Курченко в Россию.

На его счету 37 матчей и 4 гола за харьковчан. За "Крузейро" он играл до 2017 года, после чего перешел в "Палмейрас", где и играет до сих пор.

"Металлист" приобрел Виллиана Гомеса в 2012 году за 4 миллиона евро. По данным Transfermarkt, в 2014 году "Крузейро" купил футболиста за 3,5 миллиона евро.