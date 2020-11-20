Колишній генеральний директор "Зорі" Сергій Рафаїлов розповів про президента луганського клубу Євгенія Геллера.

Рафаїлов у ефірі YouTube-каналу FootballHub в черговий раз висловився про фінансові труднощі клубу та ставленні власника клубу до цієї ситуації.

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Я знаю, що під час карантину Скрипник займав іноземним гравцям гроші з власної кишені. Звичайно, він може це заперечувати, тут потрібно увійти в його становище. Але у мене є достатньо інформації.

"Зараз йде четвертий місяць заборгованості по зарплатах. Клуб отримав гроші за Вілліана Гомеса, але по ним дуже багато питань. Це вже питання до керівництва. Весняний транш вони роздали на зарплату, і вже зайшли гроші від УЄФА за Лігу Європи. Тепер залишилося розрахуватися по зарплатах і преміях за вихід в Лігу Європи", – сказав Рафаїлов.

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Бразильський "Крузейро" повністю закрив заборгованість перед "Зорею" через гравця Вілліана Гомеса, який ніколи не грав за луганський клуб. Бразильська команда виплатила і штраф за невчасну сплату.

"Крузейро" виплатив українському клубу 1 мільйон 384 тисячі євро. Клубу начебто вдалось уникнути покарання у вигляді трансферного бану.