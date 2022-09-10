Сплошной американский футбол: Forbes составил рейтинг самых дорогих спортивных команд мира
Источник:Forbes
Аналитики Forbes составили рейтинг самых дорогих спортивных команд мира. В топ-50 рейтинге доминируют команды в американском футболе. Европейских футбольных клубов нет в первой десятке.
50 самых дорогих спортивных команд мира вместе стоят 222,7 миллиарда долларов, что на 30% больше, чем в 2021 году. Это самый большой рост за последние пять лет.
В то же время Больше не миллиардер: владелец Металлиста Ярославский потерял две трети состояния из-за войны
Доминирует в рейтинге американский футбол. Здесь представлены сразу 30 из 32 команд НФЛ (национальная футбольная лига). Именно команды в американский футбол занимают первые три места в рейтинге. Например, в 2013 году НФЛ была представлена 32 командами, но тогда тройку лидеров в списке составляли футбольные команды: Реал, Манчестер Юнайтед и Барселона.
Главная причина успеха НФЛ: крупнейшее соглашение по медиа в спорте на сумму 112 миллиардов долларов до 2032 года.
Кроме 30 команд в американский футбол, в рейтинге также восемь футбольных клубов из Европы, 7 баскетбольных команд и 5 бейсбольных клубов из США. Хоккейные команды в рейтинг не попали. Ведь Нью-Йорк Рейнджерс с состоянием 2 миллиарда долларов является самой дорогой хоккейной командой. Но топ-50 замыкает команда с ценой в 3,1 млрд долларов. Это футбольный клуб Челси.
Самой дорогой командой является Даллас Ковбойз из НФЛ, состояние которого составляет 8 миллиардов долларов. Команда занимает первое место с 2016 года. Две следующие строчки заняли Нью-Ингленд Петриотс (6,4 миллиарда долларов) и Лос-Анджелес Ремс (6,2 миллиарда долларов).
Далее следуют три команды из Нью-Йорка. "Разбить" доминирование американского футбола в первой десятке сумели Нью-Йорк Янкис – бейсбольный клуб оценен в 6 миллиардов долларов. В такую же цену оценены Нью-Йорк Джайентс. Но это тоже команда НФЛ. Баскетбольный клуб Нью-Йорк Никс в рейтинге на шестом месте с ценником в 5,8 миллиарда долларов.
Топ-10 самых дорогих спортивных команд в мире в 2022 году
- Даллас Ковбойс. Американский футбол. 8 миллиардов долларов
- Нью-Ингленд Петриотс. Американский футбол. 6,4 миллиарда долларов
- Лос-Анджелес Ремс. Американский футбол. 6,2 миллиарда долларов
- Нью-Йорк Янкис. Олимпийские игры Бейсбол. 6 миллиардов долларов
- Нью-Йорк Джайентс. Американский футбол. 6 миллиардов долларов
- Нью-Йорк Никс. Баскетбол. 5,8 миллиарда долларов
- Чикаго Берс. Американский футбол. 5,8 миллиарда долларов
- Голден Стейт Уорриорс. Баскетбол. 5,6 миллиарда долларов
- Вашингтон Командерс. Американский футбол. 5,6 миллиарда долларов
- Лос-Анджелес Лейкерс. Баскетбол. 5,5 миллиарда долларов.
Самой дорогой футбольной командой является Реал. Испанская команда оценена в 5,1 миллиарда долларов. И занимает 13-е место. Барселона с 5 миллиардами долларов отметки – на 15 месте.
Самые дорогие футбольные команды
13. Реал. 5,1 миллиарда долларов
15. Барселона. 5 миллиардов долларов
19. Манчестер Юнайтед. 4,6 миллиарда долларов
22. Ливерпуль. 4,45 миллиарда долларов
23. Бавария. 4,28 миллиарда долларов
24. Манчестер Сити. 4,25 миллиарда долларов
48. ПСЖ. 3,2 миллиарда долларов
50. Челси. 3,1 миллиарда долларов