50 самых дорогих спортивных команд мира вместе стоят 222,7 миллиарда долларов, что на 30% больше, чем в 2021 году. Это самый большой рост за последние пять лет.

В то же время Больше не миллиардер: владелец Металлиста Ярославский потерял две трети состояния из-за войны

Доминирует в рейтинге американский футбол. Здесь представлены сразу 30 из 32 команд НФЛ (национальная футбольная лига). Именно команды в американский футбол занимают первые три места в рейтинге. Например, в 2013 году НФЛ была представлена ​​32 командами, но тогда тройку лидеров в списке составляли футбольные команды: Реал, Манчестер Юнайтед и Барселона.

Главная причина успеха НФЛ: крупнейшее соглашение по медиа в спорте на сумму 112 миллиардов долларов до 2032 года.

Кроме 30 команд в американский футбол, в рейтинге также восемь футбольных клубов из Европы, 7 баскетбольных команд и 5 бейсбольных клубов из США. Хоккейные команды в рейтинг не попали. Ведь Нью-Йорк Рейнджерс с состоянием 2 миллиарда долларов является самой дорогой хоккейной командой. Но топ-50 замыкает команда с ценой в 3,1 млрд долларов. Это футбольный клуб Челси.

Самой дорогой командой является Даллас Ковбойз из НФЛ, состояние которого составляет 8 миллиардов долларов. Команда занимает первое место с 2016 года. Две следующие строчки заняли Нью-Ингленд Петриотс (6,4 миллиарда долларов) и Лос-Анджелес Ремс (6,2 миллиарда долларов).

Далее следуют три команды из Нью-Йорка. "Разбить" доминирование американского футбола в первой десятке сумели Нью-Йорк Янкис – бейсбольный клуб оценен в 6 миллиардов долларов. В такую ​​же цену оценены Нью-Йорк Джайентс. Но это тоже команда НФЛ. Баскетбольный клуб Нью-Йорк Никс в рейтинге на шестом месте с ценником в 5,8 миллиарда долларов.

Топ-10 самых дорогих спортивных команд в мире в 2022 году

Даллас Ковбойс. Американский футбол. 8 миллиардов долларов Нью-Ингленд Петриотс. Американский футбол. 6,4 миллиарда долларов Лос-Анджелес Ремс. Американский футбол. 6,2 миллиарда долларов Нью-Йорк Янкис. Олимпийские игры Бейсбол. 6 миллиардов долларов Нью-Йорк Джайентс. Американский футбол. 6 миллиардов долларов Нью-Йорк Никс. Баскетбол. 5,8 миллиарда долларов Чикаго Берс. Американский футбол. 5,8 миллиарда долларов Голден Стейт Уорриорс. Баскетбол. 5,6 миллиарда долларов Вашингтон Командерс. Американский футбол. 5,6 миллиарда долларов Лос-Анджелес Лейкерс. Баскетбол. 5,5 миллиарда долларов.

Самой дорогой футбольной командой является Реал. Испанская команда оценена в 5,1 миллиарда долларов. И занимает 13-е место. Барселона с 5 миллиардами долларов отметки – на 15 месте.

Самые дорогие футбольные команды

13. Реал. 5,1 миллиарда долларов

15. Барселона. 5 миллиардов долларов

19. Манчестер Юнайтед. 4,6 миллиарда долларов

​22. Ливерпуль. 4,45 миллиарда долларов

23. Бавария. 4,28 миллиарда долларов

24. Манчестер Сити. 4,25 миллиарда долларов

48. ПСЖ. 3,2 миллиарда долларов

50. Челси. 3,1 миллиарда долларов