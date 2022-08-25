В 2021 году Forbes оценил состояние Ярославского в 820 миллионов долларов, тогда он занял 9-е место в списке самых богатых людей Украины. В начале февраля Forbes переоценил его состояние в 1 миллиард долларов. За 6 месяцев войны стоимость его активов упала на 62% – до 390 миллионов долларов.

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Больше всего подешевели активы, обстрелянные российскими военными. Аэропорт Харьков потерял 81% стоимости, или 65 миллионов долларов, Кременчугский НПЗ – 78%, "Харьковский тракторный завод" – 75%.

Но не обесценилась шестидесятиметровая яхта Kaiser стоимостью 50 миллионов долларов.



Сколько потерял Ярославский за шесть месяцев войны / Иллюстрация Forbes

Наибольшие потери

На территории Харьковского тракторного завода Ярославский планировал построить технопарк "Экополис ХТЗ" на площади 450 гектаров. К 2035 году бизнесмен планировал развернуть здесь огромный технопарк с IT- и R&D-кластерами. Первым резидентом стала китайская телекомкорпорация ZTE. Велись переговоры с Alibaba Group, Huawei и американской Cisco. После начала войны российские военные полностью уничтожили ХТЗ.

Среди активов Ярославского и сеть ТРЦ "Караван". В Харькове этот торгово-развлекательный центр поврежден на 60%. В то же время, ТРЦ "Караван" в Днепре и Киеве продолжают работать. Например, "Караван" в Днепре – это один из крупнейших торгово-развлекательных центров в городе.

Неоднократно был обстрелян Харьковский аэропорт.

Еще одна весомая потеря – крупнейший в Украине нефтеперерабатывающий завод – Кременчугский НПЗ, переживший несколько ракетных обстрелов. Ярославскому принадлежит 28% компании.

Из активов Ярославского в Харькове работает только его гостиница – Kharkiv Palace.

Стоит напомнить, что футбольный клуб Металлист продолжает находиться в его собственности – он там является президентом. И заявил, что продолжит финансировать клуб. Хотя после бегства Ярославского за границу главный тренер команды и несколько игроков перешли в Днепр-1. Туда же перешел и Евгений Красников, который занимался возвращением Металлиста в УПЛ.

Ярославский уехал из Украины еще 10 февраля после смертельной аварии с участием автомобиля из его кортежа. 12 июля он вернулся в Украину, чтобы сдать ДНК-тест по этому делу. Но остался ли он после этого в Украине – неизвестно.