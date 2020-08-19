Издание Forbes опубликовало список самых дорогих спортивных команд мира. Удивительно, что в топ-5 не оказалось ни одного гранда футбола.

Первую пятерку охватили исключительно представители американского спорта, сообщает 24 канал. К теме: Свитолина попала в топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменок мира по версии Forbes Самые дорогие команды мира Самой дорогой командой оказалась "Даллас Ковбойс", выступающая в NFL (Национальная футбольная лига). Ее стоимость оценивается в 5,5 миллиардов долларов. Вторую строчку занимает бейсбольный клуб "Нью-Йорк Янки" – 5 миллиардов долларов. Тройку лидеров замкнул баскетбольный клуб "Нью-Йорк Никс". Самым дорогим футбольным клубом стал мадридский "Реал". Его оценивают в 4,24 миллиарда долларов. Также в топ-10 попали еще два представителя футбола – "Барселона" и МЮ. Топ-10 самых дорогих команд мира "Далас Ковбойс" (NFL) - 5,5 миллиарда

"Нью-Йорк Янкис" (MLB) - 5 миллиардов

"Нью-Йорк Никс" (NBA) - 4,6 миллиарда

"Лос-Анджелес Лейкерс" (NBA) - 4,4 миллиарда

"Голден Стэйт Уорриорс" (NBA) - 4,3 миллиарда

"Реал Мадрид" (Ла Лига) - 4,24 миллиарда

"Нью-Ингленд Пэтриотс" (NFL) - 4,1 миллиарда

"Барселона" (Ла Лига) - 4,02 миллиарда

"Нью-Йорк Джаентс" (NFL) - 3,9 миллиарда

"Манчестер Юнайтед" (АПЛ) - 3,81 миллиарда