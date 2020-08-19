В топ-5 ни одного футбольного гранда: Forbes составил неожиданный рейтинг самых дорогих команд
Издание Forbes опубликовало список самых дорогих спортивных команд мира. Удивительно, что в топ-5 не оказалось ни одного гранда футбола.
Первую пятерку охватили исключительно представители американского спорта, сообщает 24 канал.
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Самые дорогие команды мира
Самой дорогой командой оказалась "Даллас Ковбойс", выступающая в NFL (Национальная футбольная лига). Ее стоимость оценивается в 5,5 миллиардов долларов.
Вторую строчку занимает бейсбольный клуб "Нью-Йорк Янки" – 5 миллиардов долларов. Тройку лидеров замкнул баскетбольный клуб "Нью-Йорк Никс".
Самым дорогим футбольным клубом стал мадридский "Реал". Его оценивают в 4,24 миллиарда долларов. Также в топ-10 попали еще два представителя футбола – "Барселона" и МЮ.
Топ-10 самых дорогих команд мира
"Далас Ковбойс" (NFL) - 5,5 миллиарда
"Нью-Йорк Янкис" (MLB) - 5 миллиардов
"Нью-Йорк Никс" (NBA) - 4,6 миллиарда
"Лос-Анджелес Лейкерс" (NBA) - 4,4 миллиарда
"Голден Стэйт Уорриорс" (NBA) - 4,3 миллиарда
"Реал Мадрид" (Ла Лига) - 4,24 миллиарда
"Нью-Ингленд Пэтриотс" (NFL) - 4,1 миллиарда
"Барселона" (Ла Лига) - 4,02 миллиарда
"Нью-Йорк Джаентс" (NFL) - 3,9 миллиарда
"Манчестер Юнайтед" (АПЛ) - 3,81 миллиарда