Видання Forbes опублікувало список найдорожчих спортивних команд світу. Дивно, що у топ-5 не виявилось жодного гранда футболу.

Першу п'ятірку охопили виключно представники американського спорту, повідомляє 24 канал.

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Найдорожчі команди світу

Найдорожчою командою виявилась "Даллас Ковбойс", яка виступає у NFL (Національна футбольна ліга). Її вартість оцінюється в 5,5 мільярдів доларів.

Другу сходинку посідає бейсбольний клуб "Нью-Йорк Янкі" – 5 мільярдів доларів. Трійку лідерів замкнув баскетбольний клуб "Нью-Йорк Нікс".

Найдорожчим футбольним клубом став мадридський "Реал". Його оцінюють у 4,24 мільярда доларів. також у топ-10 потрапили ще два представники футболу – "Барселона" та МЮ.

Топ-10 найдорожчих команд світу