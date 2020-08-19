У топ-5 жодного футбольного гранда: Forbes склав несподіваний рейтинг найдорожчих команд
Видання Forbes опублікувало список найдорожчих спортивних команд світу. Дивно, що у топ-5 не виявилось жодного гранда футболу.
Першу п'ятірку охопили виключно представники американського спорту, повідомляє 24 канал.
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Найдорожчі команди світу
Найдорожчою командою виявилась "Даллас Ковбойс", яка виступає у NFL (Національна футбольна ліга). Її вартість оцінюється в 5,5 мільярдів доларів.
Другу сходинку посідає бейсбольний клуб "Нью-Йорк Янкі" – 5 мільярдів доларів. Трійку лідерів замкнув баскетбольний клуб "Нью-Йорк Нікс".
Найдорожчим футбольним клубом став мадридський "Реал". Його оцінюють у 4,24 мільярда доларів. також у топ-10 потрапили ще два представники футболу – "Барселона" та МЮ.
Топ-10 найдорожчих команд світу
- "Далас Ковбойс" (NFL) - 5,5 мільярда
- "Нью-Йорк Янкіс" (MLB) - 5 мільярдів
- "Нью-Йорк Нікс" (NBA) - 4,6 мільярда
- "Лос-Анджелес Лейкерс" (NBA) - 4,4 мільярда
- "Голден Стейт Ворріорс" (NBA) - 4,3 мільярда
- "Реал Мадрид" (Ла Ліга) - 4,24 мільярда
- "Нью-Інгленд Петріотс" (NFL) - 4,1 мільярда
- "Барселона" (Ла Ліга) - 4,02 мільярда
- "Нью-Йорк Джаєнтс" (NFL) - 3,9 мільярда
- "Манчестер Юнайтед" (АПЛ) - 3,81 мільярда