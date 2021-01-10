Абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес определился с пятеркой лучших боксеров в своем весе. Американец неожиданно включил в нее украинца Василия Ломаченко.

Теофимо Лопес, который недавно победил Василия Ломаченко и забрал у него из-под носа звание абсолютного чемпиона мира в легком весе, откровенно рассказал в интервью SkySports, кого он считает самым сильным в своем весе.

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В пятерку сильнейших боксеров Теофимо включил себя, отдав себе лидерскую позицию. А вот увидеть Ломаченко в этом рейтинге было неожиданностью да еще и на таком высоком втором месте.

Теофимо Лопес Василий Ломаченко Райан Гарсия Девин Хейни Джервонта Дэвис

Относительно Дэвиса он сомневается потому, что боксер по прозвищу "Танк" провел в легком весе лишь один поединок. По мнению Лопеса, было бы интересно увидеть его на одном ринге с Гарсией. Он сравнил этот бой с противостоянием с Ломаченко.

"Посмотрите, что из этого получилось. Мы устроили бой, которому все были рады и удивлены результатом схватки. Я думаю, это может быть похожая ситуация. Возможно, бой Райана и Джервонты не будет сильно техническим поединком, но он будет интересным для любителей бокса" , – заявил Теофимо.

Добавим, что в ночь с 17 на 18 октября Лопес нанес поражение Ломаченко в 12-раундовом бое. Украинец довольно блекло выглядел на ринге, а уже после поединка признался, что выступал с травмой. В контракте этого поединка не был прописан реванш, потому выйдут ли боксеры снова на ринг пока неизвестно. Василий не прочь взять реванш у американца, но сторона Лопеса против еще одной схватки.