Бой между украинцем Василием Ломаченко и американцем Теофимо Лопесом признали лучшим в 2020 году по версии ESPN.

Об этом говорится в сообщении ESPN в Инстаграм.

Напомним, бой между Ломаченко и Лопесом состоялся в ночь с 17 на 18 октября 2020 года. На кону было звание абсолютного чемпиона мира в легком весе. Ломаченко на этот бой выставил свои три чемпионских пояса, Лопес – единственный, которым владел.

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Бой длился все 12 раундов, а Лопес победил решением судей.

Этот бой также получил звание апсет года, ведь Лопес перед боем не был фаворитом.

После этого боя немало говорилось о возможном реванше. Но соответствующий пункт не был прописан в контракте боксеров на первый бой.

Ломаченко заявил, что он проводил бой с травмой, которую получил незадолго до этого. Из-за этого он не смог как следует тренироваться. И ему пришлось менять тактику на бой.

Вероятный реванш Ломаченко – Лопес входит в один из самых ожидаемых боев в 2021 году.