Ломаченко – Лопес признали лучшим боем года
Бой между украинцем Василием Ломаченко и американцем Теофимо Лопесом признали лучшим в 2020 году по версии ESPN.
Об этом говорится в сообщении ESPN в Инстаграм.
Напомним, бой между Ломаченко и Лопесом состоялся в ночь с 17 на 18 октября 2020 года. На кону было звание абсолютного чемпиона мира в легком весе. Ломаченко на этот бой выставил свои три чемпионских пояса, Лопес – единственный, которым владел.
Читайте также Ломаченко перешел черту: украинца вдребезги раскритиковали за слова о бое с Лопесом
Бой длился все 12 раундов, а Лопес победил решением судей.
Этот бой также получил звание апсет года, ведь Лопес перед боем не был фаворитом.
После этого боя немало говорилось о возможном реванше. Но соответствующий пункт не был прописан в контракте боксеров на первый бой.
Ломаченко заявил, что он проводил бой с травмой, которую получил незадолго до этого. Из-за этого он не смог как следует тренироваться. И ему пришлось менять тактику на бой.
Вероятный реванш Ломаченко – Лопес входит в один из самых ожидаемых боев в 2021 году.
Поделиться новостью