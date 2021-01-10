Абсолютний чемпіон світу у легкій вазі Теофімо Лопес визначився з п'ятіркою найкращих боксерів у своїй вазі. Американець несподівано включив у неї українця Василя Ломаченка.

Теофімо Лопес, який нещодавно переміг Василя Ломаченка та забрав у нього з-під носа звання абсолютного чемпіона світу у легкій вазі, відверто розповів у інтерв'ю SkySports, кого він вважає найсильнішим у своїй вазі.

Цікаво Ломаченко – Лопес визнали найкращим боєм року

Топ-5 найкращих боксерів легкої ваги від Лопеса

У п'ятірку найсильніших боксерів Теофімо включив себе, віддавши собі лідерську позицію. А ось побачити Ломаченка у цьому рейтингу було несподіванкою та ще й на такому високому другому місці.

Теофімо Лопес Василь Ломаченко Райан Гарсія Девін Хейні Джервонта Девіс

Щодо Девіса він сумнівається через те, що боксер із прізвиськом "Танк" провів у легкій вазі лише один поєдинок. На думку Лопеса, було б цікаво побачити його на одному ринзі з Гарсією. Він порівняв цей бій із протистоянням з Ломаченком.

"Подивіться, що з цього вийшло. Ми влаштували бій, якому всі були раді та здивовані результатом сутички. Я гадаю, це може бути схожа ситуація. Можливо, бій Райана та Джервонти не буде сильно технічним поєдинком, але він буде цікавим для прихильників боксу", – заявив Теофімо.

Додамо, що у ніч з 17 на 18 жовтня Лопес завдав поразки Ломаченку у 12-раундовому бою. Українець доволі блякло виглядав на ринзі, а вже після поєдинку зізнався, що виступав із травмою. У контракті цього двобою не був прописаний реванш, тому чи вийдуть боксери знову на ринг наразі невідомо. Василь не проти взяти реванш у американця, але сторона Лопеса проти ще однієї сутички.