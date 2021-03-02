У лютому 20201 року українські клуби зіграли одразу три тури УПЛ. Але п'ятірка найкращих голів була забита в останньому з них.

26-28 лютого зіграли 16-й тур УПЛ. Нічия була зафіксована лише в одному матчі – Маріуполь наприкінці зустрічі врятувався від поразки Дніпро-1. Хоч цей матч був домашнім для азовського клубу, зіграли матч на "Дніпро-арена".

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У ще двох матчах переможці були визначені завдяки голам вже у компенсований арбітром час. Гол Кухаревича на 90+6 приніс перемогу Руху, і Іванісеня відзначився у матчі з Шахтарем на 90+4 хвилині.

За підсумками матчів лютого, в УПЛ назвали найкращі голи за цей місяць

Тотовицький , Десна – Інгулець

, – Інгулець Кухаревич , Колос – Рух

, Колос – Тілль , Ворскла – Олександрія

, – Олександрія Нкенг , Минай – Олімпік

, Минай – Іванісеня, Шахтар – Зоря

Дивіться відео найкращих голів лютого в УПЛ