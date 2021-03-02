Топ-5 голів лютого в УПЛ: відео
У лютому 20201 року українські клуби зіграли одразу три тури УПЛ. Але п'ятірка найкращих голів була забита в останньому з них.
Джерело:УПЛ
26-28 лютого зіграли 16-й тур УПЛ. Нічия була зафіксована лише в одному матчі – Маріуполь наприкінці зустрічі врятувався від поразки Дніпро-1. Хоч цей матч був домашнім для азовського клубу, зіграли матч на "Дніпро-арена".
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У ще двох матчах переможці були визначені завдяки голам вже у компенсований арбітром час. Гол Кухаревича на 90+6 приніс перемогу Руху, і Іванісеня відзначився у матчі з Шахтарем на 90+4 хвилині.
За підсумками матчів лютого, в УПЛ назвали найкращі голи за цей місяць
- Тотовицький, Десна – Інгулець
- Кухаревич, Колос – Рух
- Тілль, Ворскла – Олександрія
- Нкенг, Минай – Олімпік
- Іванісеня, Шахтар – Зоря
Дивіться відео найкращих голів лютого в УПЛ
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