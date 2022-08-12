На чемпионатах мира по футболу существует традиция, что матч-открытие происходит при участии либо хозяина турнира, либо действующих чемпионов мира. Последние четыре раза предпочтение отдавали именно хозяевам – Германии (ЧМ-2006), ЮАР (ЧМ-2010), Бразилии (ЧМ-2014) и даже россии (ЧМ-2018).

Достойно внимания Персонально для Миколенко: Эвертон представил комплект сине-желтой формы

Но в 2022 году эту традицию чуть не нарушили, когда первым матчем на турнире поставили Сенегал – Нидерланды. А Катар хоть и играл в первый день против Эквадора, но его игра была бы третьей из списка.

Сменили календарь ради Катара

Но за три месяца до старта турнира организаторы таки исправились. Правда, им пришлось вносить немало изменений.

Теперь матч-открытие ЧМ-2022 состоится не 21 ноября, а 20 ноября. И сыграет в нем именно Катар против Эквадора. Тогда же состоится церемония открытия. Начнется все в 19.00.

21 ноября будет всего три матча, а не четыре. А временный слот, который до этого был отведен матчу Катар – Эквадор (в 19:00), займет матч Нидерланды – Сенегал.

Остальные даты в ФИФА решили не менять. Финал намечен на 18 декабря.



Календарь матчей ЧМ-2022 в Катаре / Иллюстрация ФИФА

Напомним, это будет первый чемпионат мира по футболу, который пройдет не летом, а посреди футбольного сезона в Европе. Его примет Катар, а матчи будут проходить на восьми стадионах в пяти городах.