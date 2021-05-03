Оклахома-Сити – Финикс 120:123 (33:27, 24:37, 28:34, 35:25)

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Оклахома провела лучшее начало матча и лидировала в течение первой четверти. Во второй 12-минутке команды по очереди выходили в лидеры. В итоге на большой перерыв гости ушли при преимуществе +7.

В третьей четверти Финикс начал наращивать преимущество, которое составляло уже +17. К концу последней четверти Оклахома сократила отрыв до +3. Однако, перевести игру хотя бы в овертайм, хозяева не смогли.

Украинец Михайлюк провел на площадке 15 минут, набрал 7 очков, сделал 2 подбора.

Оклахома-Сити – Финикс видеообзор