Ефектний данк Михайлюка
У десятку увійшов слем-данк Святослава Михайлюка за Оклахому в програному матчі проти Фінікса. У рейтингу Михайлюк розмістився на 8 сходинці.
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Михайлюк протиснув декількох суперників з Фінікса та ефектно закинув м'яч.
Також у топ-10 потрапили моменти за участю розігруючого Шарлотт Ламело Болла, ефектний путбек-данк Блейка Гріффіна з Брукліна та вирішальне потрапляння Бена Сіммонса з Філадельфії.
Топ-10 моментів у НБА
- Зазначимо, що Михайлюк провів на майданчику 15 хвилин у матчі Оклахоми проти Фінікса. За відведений час українець набрав 7 очок.
- Оклахома зіграла 65 матчів у регулярному чемпіонаті та перебуває на 13 сходинці. Команда Михайлюка ризикує не зіграти у раунді плей-офф.