Топ-10 данков первой части сезона украинской Суперлиги – видео
В украинской баскетбольной Суперлиге за три месяца сыграли немало интересных матчей. А в этих матчах было много интересных моментов, среди которых и эффектные данки.
Подборку лучших данков первой части сезона 2020/21 Суперлиги собрали в Федерации баскетбола.
Примечательно Данк украинца Дмитрия Кривенко Smoove признан лучшим моментом в FIBA 3х3 World Tour: видео
Лучшим признали эффектный проход и данк игрока Запорожья Джона Форчуна. Подобрав мяч почти под своим кольцом, он активно бросился вперед, где даже двое соперников не помешали ему забросить мяч.
Стоит добавить, что в первой тройке оказались два эффектных аллей-упы. Один из них разыграли Лукашов и Майерс с Прометея, а еще один Мишула и Ковалев с Киев-Баскета.
Также отметим, что Диджей Стефенс с Прометея аж дважды оказался в этом списке.
Видео лучших данков Суперлиги
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