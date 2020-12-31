В украинской баскетбольной Суперлиге за три месяца сыграли немало интересных матчей. А в этих матчах было много интересных моментов, среди которых и эффектные данки.

Подборку лучших данков первой части сезона 2020/21 Суперлиги собрали в Федерации баскетбола.

Примечательно Данк украинца Дмитрия Кривенко Smoove признан лучшим моментом в FIBA 3х3 World Tour: видео

Лучшим признали эффектный проход и данк игрока Запорожья Джона Форчуна. Подобрав мяч почти под своим кольцом, он активно бросился вперед, где даже двое соперников не помешали ему забросить мяч.

Стоит добавить, что в первой тройке оказались два эффектных аллей-упы. Один из них разыграли Лукашов и Майерс с Прометея, а еще один Мишула и Ковалев с Киев-Баскета.

Также отметим, что Диджей Стефенс с Прометея аж дважды оказался в этом списке.

Видео лучших данков Суперлиги