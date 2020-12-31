В українській баскетбольній Суперлізі за три місяці зіграли чимало цікавих матчів. А в цих матчах було чимало цікавих моментів, серед яких і ефектні данки.

Підбірку найкращих данків першої частини сезону 2020/21 Суперліги зібрали в Федерації баскетболу.

Варте уваги Данк українця Дмитра Кривенка Smoove визнаний найкращим моментом у FIBA ​​3х3 World Tour: відео

Найкращим визнали ефектний прохід та данк гравця Запоріжжя Джона Форчуна. Підібравши м'яч майже під своїм кільцем, він активно кинувся вперед, де навіть двоє суперників не завадили йому закинути м'яч.

Варто додати, що в першій трійці опинилися два ефектні аллей-упи. Один з них розіграли Лукашов та Маєрс з Прометея, а ще один Мішула та Ковальов з Київ-Баскета.

Також відзначимо те, що Діджей Стефенс з Прометея аж двічі опинився в цьому списку.

Відео найкращих данків Суперліги