В FIBA 3х3 World Tour решили определить лучший данк финального этапа. И первое место занял эффектный момент с участием украинца Дмитрия Кривенко, который выступает под ником Smoove.

Накануне финала 2020 года, в FIBA 3х3 World Tour составили список из десяти лучших моментов в истории финалов. Там было много моментов, среди которых и победные броски на последних секундах матчей, и неожиданные победы и удачные розыгрыши.

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И первое место в FIBA 3х3 World Tour решили отдать данку украинца Smoove. Он его совершил на турнире в Японии в 2019 году.

Видео лучших моментов

Напомним, что 18 – 19 декабря 2020 года в Саудовской Аравии состоится финал сезона-2020 3х3 World Tour.