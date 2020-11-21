Звездный американский боец Тони Фергюсон возвращается в октагон. Легковес свой следующий бой проведет уже 12 декабря.

Тони Фергюсон проведет свой следующий бой против бразильца Чарльза Оливейры. Об этом сообщает ESPN.

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UFC is finalizing a lightweight bout between Tony Ferguson and Charles Oliveira for UFC 256 on Dec. 12, Dana White told @bokamotoESPN. pic.twitter.com/ivjjQcj2qz — ESPN MMA (@espnmma) November 21, 2020

Бой Фергюсона пройдет в рамках андеркарда турнира UFC 256, который состоится 12 декабря в Лас-Вегасе.

Эту информацию уже подтвердил президент промоушена Дэйна Уайт.

Вниманию. Оливейра провел 37 боев, 29 из которых завершил победой. В пассиве бразильца 8 поражений.

Фергюсон возвращается

Свой предыдущий бой Фергюсон провел еще в мае 2020 года. Американец был нокаутирован своим земляком Джастином Гейджи в пятом раунде турнира UFC 249.

Бой Фергюсона и Гейджи вообще не должен был состояться, поскольку соперником Тони сперва был Хабиб Нурмагомедов. Однако их встречу в очередной раз отменили: на этот раз из-за пандемии.