Тони Фергюсон впервые проведет бой после тяжелого поражения Гейджи
Звездный американский боец Тони Фергюсон возвращается в октагон. Легковес свой следующий бой проведет уже 12 декабря.
Тони Фергюсон проведет свой следующий бой против бразильца Чарльза Оливейры. Об этом сообщает ESPN.
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Бой Фергюсона пройдет в рамках андеркарда турнира UFC 256, который состоится 12 декабря в Лас-Вегасе.
Эту информацию уже подтвердил президент промоушена Дэйна Уайт.
Фергюсон возвращается
Свой предыдущий бой Фергюсон провел еще в мае 2020 года. Американец был нокаутирован своим земляком Джастином Гейджи в пятом раунде турнира UFC 249.
Бой Фергюсона и Гейджи вообще не должен был состояться, поскольку соперником Тони сперва был Хабиб Нурмагомедов. Однако их встречу в очередной раз отменили: на этот раз из-за пандемии.
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