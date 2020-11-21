Зірковий американський боєць Тоні Фергюсон повертається в октагон. Легковаговик свій наступний бій проведе вже 12 грудня.

Тоні Фергюсон проведе свій наступний бій проти бразильця Чарльза Олівейри. Про це повідомляє ESPN.

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UFC is finalizing a lightweight bout between Tony Ferguson and Charles Oliveira for UFC 256 on Dec. 12, Dana White told @bokamotoESPN. pic.twitter.com/ivjjQcj2qz — ESPN MMA (@espnmma) November 21, 2020

Бій Фергюсона пройде у рамках андеркарда турніру UFC 256, який відбудеться 12 грудня в Лас-Вегасі.

Цю інформацію вже підтвердив президент промоушена Дейна Уайт.

До уваги. Олівейра провів 37 боїв, 29 з яких завершив перемогою. У пасиві бразильця 8 поразок.

Фергюсон повертається

Свій попередній бій Фергюсон провів ще у травні 2020 року. Американець був нокаутований своїм земляком Джастіном Гейджі у п'ятому раунді турніру UFC 249.

Бій Фергюсона та Гейджі взагалі не мав відбутися, оскільки суперником Тоні спершу був Хабіб Нурмагомедов. Однак їх зустріч вчергове скасували: цього разу через пандемію.