Тоні Фергюсон вперше проведе бій після важкої поразки Гейджі
Зірковий американський боєць Тоні Фергюсон повертається в октагон. Легковаговик свій наступний бій проведе вже 12 грудня.
Тоні Фергюсон проведе свій наступний бій проти бразильця Чарльза Олівейри. Про це повідомляє ESPN.
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Бій Фергюсона пройде у рамках андеркарда турніру UFC 256, який відбудеться 12 грудня в Лас-Вегасі.
Цю інформацію вже підтвердив президент промоушена Дейна Уайт.
Фергюсон повертається
Свій попередній бій Фергюсон провів ще у травні 2020 року. Американець був нокаутований своїм земляком Джастіном Гейджі у п'ятому раунді турніру UFC 249.
Бій Фергюсона та Гейджі взагалі не мав відбутися, оскільки суперником Тоні спершу був Хабіб Нурмагомедов. Однак їх зустріч вчергове скасували: цього разу через пандемію.
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