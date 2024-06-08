"Любой боксер может вернуться": экс-чемпион WBC высказался о реванше Усика и Фьюри

Тони Беллью поделился мыслями относительно будущего реванша Александра Усика и Тайсона Фьюри. Боксер считает, что не стоит обесценивать британца.

В ночь с 18 на 19 мая Александр Усик победил Тайсона Фьюри раздельным решением судей. Украинец стал абсолютным чемпионом в супертяжелом весе, но совсем скоро между боксерами состоится реванш.

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Какой прогноз дал Беллью на реванш

Боксер отметил, что поражение Тайсона Фьюри не является позорным и он может вернуться.

Тайсон может победить в реванше с Усиком, любой боксер может вернуться. Однако исходя из последнего поединка пока нельзя сказать, что Тайсон победит в реванше. Однако шансы у него есть, 100%,

– рассказал Тони Беллью.

Реванш между украинцем и британцем запланирован на 21 декабря 2024 года.

Отметим, что после реванша с Тайсоном Фьюри, Александр Усик планирует вернуться в крузервейт и хочет попробовать во второй раз стать абсолютным чемпионом мира в этом весе.