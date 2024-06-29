"Его никто не победит": британский супертяжеловес прокомментировал решение Усика по крузервейту
Источник:SecondsOut Boxing News
Тони Белью высказался относительно решения Александра Усика вернуться в крузервейт. Британский боксер давно знал о планах украинца.
В начале июня Александр Усик сообщил, что собирается покинуть хевивейт. Украинец рассматривает вариант вернуться в крузервейт и хочет попробовать во второй раз стать абсолютным чемпионом мира в этом весе.
Читайте также Хорошая новость для чемпиона: в реванше Усик – Фьюри могут ввести видеоповторы
Что думает Белью о решении Усика
Британский супертяжеловес отметил, что его не удивило заявление украинца, поскольку Усик говорил об этом еще перед боем с Фьюри.
Думаю, что это не принесет ему выгоды. Это нехорошо, ведь у его тела было время, чтобы адаптироваться к теперешнему весу, он думает, что ему будет легко вернуться в крузеры, но на самом деле это не так. Я думаю он это поймет и передумает. Но даже если он решит спуститься в крузервейт, то никто его не победит,
– рассказал Тони Белью.
Напомним, что между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри еще запланирован реванш. Бой состоится 21 декабря 2024 года.