Уже совсем скоро в Саудовской Аравии состоится бой между чемпионом мира по версиям WBA, WBO, IBF, IBO в супертяжелом весе Александром Усиком и обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри. Победитель станет абсолютным чемпионом мира в самом престижном дивизионе.

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Тони Белью о поединке Усик – Фьюри

Своими ожиданиями от поединка поделился известный британский боксер Тони Белью. Бывший соперник Усика рассказал, за счет чего Александр может одержать победу в бою века.

"Я не говорю, что Александру Усику надо занимать центр ринга в этом поединке, ведь он не сможет тягаться с Тайсоном Фьюри весь бой. Украинцу нужно будет превосходить Тайсона, если кто-то и может это сделать – то это только Александр. Он может это сделать за счет работы своих ног.

Усик умеет лучше всего в мире рассчитывать дистанцию и он постоянно в бою оказывает на тебя колоссальное давление. Ты думаешь, что можешь достать его своими ударами, но на самом деле это не так", – сказал Белью.

К слову. Усик и Фьюри должны были провести объединительный поединок 17 февраля, но он уже второй раз был перенесен из-за травмы Тайсона. Бой перенесли на 18 мая.

Напомним, в последнем поединке в карьере Тони Белью 10 ноября 2018 года проиграл Александру Усику техническим нокаутом в восьмом раунде.